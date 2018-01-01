Wink
Фильмы
Окулус
Актёры и съёмочная группа фильма «Окулус»

Актёры и съёмочная группа фильма «Окулус»

Режиссёры

Майк Флэнаган

Mike Flanagan
Режиссёр

Актёры

Карен Гиллан

Karen Gillan
АктрисаKaylie Russell
Брентон Туэйтс

Brenton Thwaites
АктёрTim Russell
Кэти Сакхофф

Katee Sackhoff
АктрисаMarie Russell
Рори Кокрейн

Rory Cochrane
АктёрAlan Russell
Анналиса Бассо

Annalise Basso
АктрисаYoung Kaylie
Гаррет Райан

Garrett Ryan
АктёрYoung Tim (в титрах: Garrett Ryan Ewald)
Джеймс Лэфферти

James Lafferty
АктёрMichael Dumont
Мигель Сандовал

Miguel Sandoval
АктёрDr. Shawn Graham
Кейт Сигел

Kate Siegel
АктрисаMarisol Chavez
Скотт Грэм

Scott Graham
АктёрWarren

Сценаристы

Майк Флэнаган

Mike Flanagan
Сценарист
Джефф Ховард

Jeff Howard
Сценарист
Джефф Сейдман

Jeff Seidman
Сценарист

Продюсеры

Марк Д. Эванс

Marc D. Evans
Продюсер
Тревор Мэйси

Trevor Macy
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Морган Питер Браун

Morgan Peter Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Николай Быстров

Актёр дубляжа
Инна Королёва

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Полина Ильюшенко

Актриса дубляжа

Художники

Линн Фалконер

Lynn Falconer
Художница

Монтажёры

Майк Флэнаган

Mike Flanagan
Монтажёр

Операторы

Майкл Фимоньяри

Michael Fimognari
Оператор