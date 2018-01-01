Wink
Охотники на троллей
Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники на троллей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники на троллей»

Режиссёры

Андре Эвредал

André Øvredal
Режиссёр

Актёры

Отто Есперсен

Otto Jespersen
АктёрHans
Гленн Эрланд Тостеруд

Glenn Erland Tosterud
АктёрThomas
Йоханна Мерк

Johanna Mørck
АктрисаJohanna
Томас Альф Ларсен

Tomas Alf Larsen
АктёрKalle
Урмила Берг-Домаас

Urmila Berg-Domaas
АктрисаMalica
Ганс Мортен Хансен

Hans Morten Hansen
АктёрFinn Haugen
Роберт Столтенберг

Robert Stoltenberg
АктёрPolsk bjørnejeger
Ейрик Бех

Eirik Bech
АктёрCampingplasseier
Инге Эрик Хеньесанд

Inge Erik Henjesand
Актёр

Сценаристы

Андре Эвредал

André Øvredal
Сценарист

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Пер-Эрик Эриксен

Perry Eriksen
Монтажёр

Операторы

Халлвард Брейн

Hallvard Bræin
Оператор