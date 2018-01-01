Охота на воров
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Охота на воров

Охота на воров (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Den of Thieves
Боевики, Драмы134 мин18+

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Сюжет

Начальник опергруппы полиции Лос-Анджелеса Ник О’Брайен называет себя «бандитом со значком» и не чурается самых грязных методов. Сумеют ли Ник и его команда поймать банду не менее отмороженных преступников, которые планируют ограбить Федеральный резервный банк и уже убили несколько копов?

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота на воров»

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