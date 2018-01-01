Охота на воров (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, Den of Thieves
Боевики, Драмы134 мин18+
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Сюжет
Начальник опергруппы полиции Лос-Анджелеса Ник О’Брайен называет себя «бандитом со значком» и не чурается самых грязных методов. Сумеют ли Ник и его команда поймать банду не менее отмороженных преступников, которые планируют ограбить Федеральный резервный банк и уже убили несколько копов?
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КГРежиссёр
Кристиан
Гьюдгэст
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- Актёр
О’Ши
Джексон мл.
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- МУАктриса
Медоу
Уильямс
- МКАктёр
Морис
Комт
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- МАктёр
Мо
- КЛАктёр
Каиви
Лайман
- КГСценарист
Кристиан
Гьюдгэст
- ПШСценарист
Пол
Шойринг
- Продюсер
Орен
Авив
- Продюсер
Джерард
Батлер
- ДКПродюсер
Дороти
Кэнтон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ВХАктриса дубляжа
Виктория
Хмельницкая
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- КМКомпозитор
Клифф
М�артинес