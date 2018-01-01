Охота на воров (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Начальник опергруппы полиции Лос-Анджелеса Ник О’Брайен называет себя «бандитом со значком» и не чурается самых грязных методов. Сумеют ли Ник и его команда поймать банду не менее отмороженных преступников, которые планируют ограбить Федеральный резервный банк и уже убили несколько копов?



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