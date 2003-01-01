Охота на Веронику
Wink
Фильмы
Охота на Веронику

Охота на Веронику (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.72003, Veronica Guerin
Триллеры, Драмы94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Середина 90-х. В Ирландии идет настоящая война католиков и протестантов. Ситуация осложняется разборками среди местных наркобаронов. Всю страшную правду о преступлениях люди узнают не от полиции и государственных чиновников, а от бесстрашной журналистки независимого издания Вероники Герин.

Охота на Веронику смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота на Веронику»

Всё