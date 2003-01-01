Охота на Веронику (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Середина 90-х. В Ирландии идет настоящая война католиков и протестантов. Ситуация осложняется разборками среди местных наркобаронов. Всю страшную правду о преступлениях люди узнают не от полиции и государственных чиновников, а от бесстрашной журналистки независимого издания Вероники Герин.



Охота на Веронику смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.