Охота на Веронику (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.72003, Veronica Guerin
Триллеры, Драмы94 мин18+
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Сюжет
Середина 90-х. В Ирландии идет настоящая война католиков и протестантов. Ситуация осложняется разборками среди местных наркобаронов. Всю страшную правду о преступлениях люди узнают не от полиции и государственных чиновников, а от бесстрашной журналистки независимого издания Вероники Герин.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ДМАктёр
Джерард
МакСорли
- Актёр
Киран
Хайндс
- БФАктриса
Бренда
Фрикер
- ДВАктёр
Дон
Вичерли
- ББАктёр
Бэрри
Барнс
- СОАктёр
Саймон
О’Дрискол
- ЭБАктёр
Эммет
Бергин
- ШБАктриса
Шарлотта
Брэдли
- МЛАктёр
Марк
Лэмбер�т
- МАСценарист
Мэри
Агнес Донохью
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- МОПродюсер
Морган
О’Салливан
- ПЛХудожник
Патрик
Ламб
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс