Охота на ведьм (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический экшн-триллер о военных, которые столкнулись с потусторонним злом во время Второй мировой, с участием Микки Рурка и Роберта Неппера. Германия, 1945 год. Американский самолет терпит крушение в лесу Шварцвальд. Майор Джонсон отправляет спецотряд на поиски потерпевших и секретного артефакта, который они везли на борту. Оказавшись в лесу, солдаты под командованием сержанта Брюэра понимают, что ходят по кругу, направляемые неведомой силой. Они решают во что бы то ни стало выяснить, что за зло обитает среди деревьев, и расправиться с ним, пока нацисты не вступили с нечистью в сговор. Или уже поздно? Узнаете – в фильме «Охота на ведьм» 2021 года, который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.



Охота на ведьм смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.