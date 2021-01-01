Охота на ведьм
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Охота на ведьм

Охота на ведьм (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.92021, WarHunt
Ужасы, Триллеры88 мин18+

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Сюжет

Мистический экшн-триллер о военных, которые столкнулись с потусторонним злом во время Второй мировой, с участием Микки Рурка и Роберта Неппера. Германия, 1945 год. Американский самолет терпит крушение в лесу Шварцвальд. Майор Джонсон отправляет спецотряд на поиски потерпевших и секретного артефакта, который они везли на борту. Оказавшись в лесу, солдаты под командованием сержанта Брюэра понимают, что ходят по кругу, направляемые неведомой силой. Они решают во что бы то ни стало выяснить, что за зло обитает среди деревьев, и расправиться с ним, пока нацисты не вступили с нечистью в сговор. Или уже поздно? Узнаете – в фильме «Охота на ведьм» 2021 года, который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США, Латвия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота на ведьм»

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