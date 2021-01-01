Охота на ведьм (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Мистический экшн-триллер о военных, которые столкнулись с потусторонним злом во время Второй мировой, с участием Микки Рурка и Роберта Неппера. Германия, 1945 год. Американский самолет терпит крушение в лесу Шварцвальд. Майор Джонсон отправляет спецотряд на поиски потерпевших и секретного артефакта, который они везли на борту. Оказавшись в лесу, солдаты под командованием сержанта Брюэра понимают, что ходят по кругу, направляемые неведомой силой. Они решают во что бы то ни стало выяснить, что за зло обитает среди деревьев, и расправиться с ним, пока нацисты не вступили с нечистью в сговор. Или уже поздно? Узнаете – в фильме «Охота на ведьм» 2021 года, который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мауро
Боррелли
- Актёр
Микки
Рурк
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- АПАктриса
Анна
Палига
- ППАктриса
Полина
Пушкарева
- АМАктёр
Алекс
Миллс
- Актриса
Аглая
Тарасова
- ЛСАктриса
Лу
Стассен
- ИСАктриса
Иева
Сеглиня
- ЯХАктриса
Яна
Хербста
- РКСценарист
Регги
Кейохара III
- СССценарист
Скотт
Сватос
- МБСценарист
Мауро
Боррелли
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- ШЮКомпозитор
Шо
Юйвэнь