Ограбление в ураган (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

На маленький прибрежный городок надвигается ураган невиданной силы. Банда воров решает воспользоваться паникой местных жителей и провернуть ограбление казначейского сейфа. Отважный метеоролог, его брат и честная работница казначейства объединяются, чтобы дать отпор преступникам.



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