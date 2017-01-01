Ограбление в ураган
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Ограбление в ураган

Ограбление в ураган (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, The Hurricane Heist
Боевики, Триллеры98 мин18+

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Сюжет

На маленький прибрежный городок надвигается ураган невиданной силы. Банда воров решает воспользоваться паникой местных жителей и провернуть ограбление казначейского сейфа. Отважный метеоролог, его брат и честная работница казначейства объединяются, чтобы дать отпор преступникам.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление в ураган»

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