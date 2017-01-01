Ограбление в ураган (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, The Hurricane Heist
Боевики, Триллеры98 мин18+
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Сюжет
На маленький прибрежный городок надвигается ураган невиданной силы. Банда воров решает воспользоваться паникой местных жителей и провернуть ограбление казначейского сейфа. Отважный метеоролог, его брат и честная работница казначейства объединяются, чтобы дать отпор преступникам.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- РКАктёр
Райан
Квантен
- Актёр
Ральф
Айнесон
- МБАктриса
Мелисса
Болона
- БКАктёр
Бе�н
Кросс
- ДЭАктёр
Джэми
Эндрю Катлер
- КРАктёр
Кристиан
Райан Контрерас
- ДУАктёр
Джимми
Уокер
- ЭБАктёр
Эд
Бирч
- СВСценарист
Скотт
Виндхаузер
- ЭФСценарист
Энтони
Финглтон
- БАПродюсер
Байрон
Аллен
- КЭПродюсер
Карен
Элиз Болдуин
- МБПродюсер
Марина
Беспалова
- СБПродюсер
Сергей
Беспалов
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф