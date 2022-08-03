Ограбление по Фрейду (фильм, 2018) смотреть онлайн

Психоаналитик Рубен Брандт практикует арт-терапию — его клиенты рисуют свои страхи на бумаге. При этом сам доктор страдает ночными кошмарами, в которых его преследуют герои знаменитых полотен. Вороватая пациентка Брандта Мими решает помочь Рубену, похитив из галерей все пугающие его картины.

