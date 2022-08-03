Ограбление по Фрейду
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Ограбление по Фрейду

Ограбление по Фрейду (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Ruben Brandt, Collector
Мультфильм, Триллер89 мин18+

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О фильме

Психоаналитик Рубен Брандт практикует арт-терапию — его клиенты рисуют свои страхи на бумаге. При этом сам доктор страдает ночными кошмарами, в которых его преследуют герои знаменитых полотен. Вороватая пациентка Брандта Мими решает помочь Рубену, похитив из галерей все пугающие его картины.

Страна
Венгрия
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по Фрейду»