Ограбление по Фрейду (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Ruben Brandt, Collector
Мультфильм, Триллер89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Психоаналитик Рубен Брандт практикует арт-терапию — его клиенты рисуют свои страхи на бумаге. При этом сам доктор страдает ночными кошмарами, в которых его преследуют герои знаменитых полотен. Вороватая пациентка Брандта Мими решает помочь Рубену, похитив из галерей все пугающие его картины.
СтранаВенгрия
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МКРежиссёр
Милорад
Крстич
- ИКАктёр
Иван
Камараш
- ЗМАктёр
Залан
Макранчи
- ГХАктриса
Габриэлла
Хамори
- ГНАктёр
Габор
Надьпаль
- ММАктёр
Мате
Месарош
- ЕЖАктёр
Егер
Жомбор
- ДЭАктриса
Добо
Эникё
- ФБАктёр
Ференц
Борбицки
- АПАктёр
Андраш
Пал
- ЗШАктёр
Зольтан
Шнайдер
- МКСценарист
Милорад
Крстич
- МКПродюсер
Милорад
Крстич
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- МКМонтажёр
Милорад
Крстич