Макс — успешный скульптор. Он убежденный холостяк. У него нет отбоя от девушек и выгодных заказов. Привычный ход жизни нарушает собственная правая рука Макса. Она перестает слушаться его и ведет себя, как рука избалованной девушки. Справится ли герой одной левой?

