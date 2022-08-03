Одной левой
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Одной левой

Одной левой (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Одной левой
Комедия, Мелодрама79 мин12+

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О фильме

Макс — успешный скульптор. Он убежденный холостяк. У него нет отбоя от девушек и выгодных заказов. Привычный ход жизни нарушает собственная правая рука Макса. Она перестает слушаться его и ведет себя, как рука избалованной девушки. Справится ли герой одной левой?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одной левой»