Одной левой (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Одной левой
Комедия, Мелодрама79 мин12+
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О фильме
Макс — успешный скульптор. Он убежденный холостяк. У него нет отбоя от девушек и выгодных заказов. Привычный ход жизни нарушает собственная правая рука Макса. Она перестает слушаться его и ведет себя, как рука избалованной девушки. Справится ли герой одной левой?
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ААРежиссёр
Армен
Ананикян
- ВРРежиссёр
Виталий
Рейнгеверц
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Полина
Гагарина
- РЛАктёр
Роман
Ладнев
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актёр
Ян
Цапник
- НКАктриса
Наталья
Костенева
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Илана
Исакжанова
- ОДАктриса
Ольга
Дроздова
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- ФИСценарист
Фуад
Ибрагимбеков
- СЛСценарист
Сергей
Левитан
- ААСценарист
Армен
Ананикян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ИЛПродюсер
Ирина
Лебедева
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ОЛХудожник
Олег
Ладик
- НАХудожник
Николай
Алексеев
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- ФВОператор
Филип
Вандевал
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко