Одноклассницы и тайна пиратского золота (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold
Комедии, Приключения101 мин18+
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Сюжет
Сент-Триниан — не совсем обычная школа. Юный контингент этого учебного заведения отличается крайней недисциплинированностью, хорошим владением холодным оружием и взрывчатыми веществами. На сей раз им предстоит отыскать легендарное золото пирата Фриттона, наследница которого — несравненная директриса школы Камилла, и выступить против злобного женоненавистника сэра Помфри, у которого свои давние счеты с семейством Фриттон.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ОПРежиссёр
Оливер
Паркер
- БТРежиссёр
Барнеби
Томпсон
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актёр
Колин
Фёрт
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- ТРАктриса
Талула
Райли
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- Актриса
Джуно
Темпл
- ТЭАктриса
Тэмзин
Эджертон
- Актёр
Тоби
Джонс
- СХАктриса
Сара
Хардинг
- ЗЭАктриса
Зави
Эштон
- ПЭСценарист
Пирс
Эшуорт
- НМСценарист
Ник
Муркрофт
- РССценарист
Рональд
Сирл
- ОППродюсер
Оливер
Паркер
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- Продюсер
Руперт
Эверетт
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- СВХудожница
Сара
Ван
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс
- ЧМКомпозитор
Чарли
Моул