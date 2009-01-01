Одноклассницы и тайна пиратского золота (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Сент-Триниан — не совсем обычная школа. Юный контингент этого учебного заведения отличается крайней недисциплинированностью, хорошим владением холодным оружием и взрывчатыми веществами. На сей раз им предстоит отыскать легендарное золото пирата Фриттона, наследница которого — несравненная директриса школы Камилла, и выступить против злобного женоненавистника сэра Помфри, у которого свои давние счеты с семейством Фриттон.



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