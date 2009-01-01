Одноклассницы и тайна пиратского золота
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Одноклассницы и тайна пиратского золота

Одноклассницы и тайна пиратского золота (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold
Комедии, Приключения101 мин18+

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Сюжет

Сент-Триниан — не совсем обычная школа. Юный контингент этого учебного заведения отличается крайней недисциплинированностью, хорошим владением холодным оружием и взрывчатыми веществами. На сей раз им предстоит отыскать легендарное золото пирата Фриттона, наследница которого — несравненная директриса школы Камилла, и выступить против злобного женоненавистника сэра Помфри, у которого свои давние счеты с семейством Фриттон.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассницы и тайна пиратского золота»

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