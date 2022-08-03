Однажды (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Однажды
Мелодрама, Драма94 мин18+
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О фильме
Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую девушку брата. Ему еще не было и 16-ти, а ей уже исполнилось 17. Она носила очень короткую юбку и ходила гулять с ребятами из другого района. Он согласился с Таней на пари: проигравший обязан исполнить любое желание победителя…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- ЮДАктёр
Юрий
Дейнекин
- Актриса
Дарья
Мельникова
- НКАктёр
Никита
Калинин
- АМАктёр
Александр
Мельников
- АМАктёр
Артур
Мухамадияров
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актриса
Аполлинария
Муравьёва
- АКАктриса
Алена
Каримская
- АШАктёр
Анатолий
Шульев
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- МППродюсер
Максим
Поташников
- АОХудожник
Александр
Осипов
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани