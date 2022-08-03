Одинокий волк
Wink
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Одинокий волк
7.72021, Dangerous
Боевик, Триллер94 мин18+

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Одинокий волк (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Бывший военный Дилан Форрестер пытается жить спокойной жизнью, принимая антипсихотики и следуя советам своего эксцентричного психиатра. Он не оставляет попытки измениться, даже когда при загадочных обстоятельствах погибает его брат. Дилан нарушает условия условно-досрочного освобождения и пытается понять, что от его брата хотела банда наемников, пока за ним самим охотится ФБР.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий волк»