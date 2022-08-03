Одинокий волк (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Бывший военный Дилан Форрестер пытается жить спокойной жизнью, принимая антипсихотики и следуя советам своего эксцентричного психиатра. Он не оставляет попытки измениться, даже когда при загадочных обстоятельствах погибает его брат. Дилан нарушает условия условно-досрочного освобождения и пытается понять, что от его брата хотела банда наемников, пока за ним самим охотится ФБР.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэкл
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Мэл
Гибсон
- ББАктриса
Бренда
Базине
- РРАктёр
Райан
Роббинс
- БФАктёр
Брендан
Флетчер
- ЛЛАктриса
Лиэнн
Лэпп
- КБСценарист
Кристофер
Боррелли
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- БДПродюсер
Бенжамин
ДеУолт
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- МБХудожница
Максин
Бэйкер
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир
- ДДМонтажёр
Джеки
Дзюба
- ТБКомпозитор
Тодд
Брайнтон