Одинокий волк (фильм, 2021) смотреть онлайн

Бывший военный Дилан Форрестер пытается жить спокойной жизнью, принимая антипсихотики и следуя советам своего эксцентричного психиатра. Он не оставляет попытки измениться, даже когда при загадочных обстоятельствах погибает его брат. Дилан нарушает условия условно-досрочного освобождения и пытается понять, что от его брата хотела банда наемников, пока за ним самим охотится ФБР.

