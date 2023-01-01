Wink
Фильмы
Одинокий волк
Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий волк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий волк»

Режиссёры

Пол Солет

Пол Солет

Paul Solet
Режиссёр

Актёры

Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрClean
Гленн Флешлер

Гленн Флешлер

Glenn Fleshler
АктёрMichael
Ричи Мерритт

Ричи Мерритт

Richie Merritt
АктёрMikey
Чандлер ДюПонт

Чандлер ДюПонт

Chandler DuPont
АктрисаDianda (в титрах: Chandler Ari Dupont)
Майкелти Уильямсон

Майкелти Уильямсон

Mykelti Williamson
АктёрTravis
Мишель Уилсон

Мишель Уилсон

Michelle Wilson
АктрисаEthel
Джон Бьянко

Джон Бьянко

John Bianco
АктёрFrank
Герард Сорберо

Герард Сорберо

Gerard Cordero
АктёрVic
Алекс Коррадо

Алекс Коррадо

Alex Corrado
АктёрTommy

Сценаристы

Пол Солет

Пол Солет

Paul Solet
Сценарист
Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
Сценарист

Продюсеры

Джордан Жак Абубуль

Джордан Жак Абубуль

Jordan Jacques Aboutboul
Продюсер
Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
Продюсер
Пол Солет

Пол Солет

Paul Solet
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Антон Кобылко

Антон Кобылко

Актёр дубляжа
Дина Бобылёва

Дина Бобылёва

Актриса дубляжа
Антон Морозов

Антон Морозов

Актёр дубляжа

Художники

Лили Боллз

Лили Боллз

Lily Bolles
Художница
Майкл Бевинс

Майкл Бевинс

Michael Bevins
Художник

Монтажёры

Арндт-Вульф Пемёллер

Арндт-Вульф Пемёллер

Arndt-Wulf Peemöller
Монтажёр

Операторы

Зоран Попович

Зоран Попович

Zoran Popovic
Оператор

Композиторы

Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
Композитор