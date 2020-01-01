Одинокий волк
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Одинокий волк

Одинокий волк (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.62020, Clean
Боевики, Драмы89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Мрачный мусорщик пытается смириться со своим прошлым, полным насилия и зла. Он пытается быть полезным — не только через свою работу, но и вне ее. Однажды, заступившись за девушку-подростка, он переходит дорогу криминальному авторитету, схватка с которым становится неизбежна.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий волк»

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