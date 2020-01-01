Одинокий волк (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.62020, Clean
Боевики, Драмы89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Мрачный мусорщик пытается смириться со своим прошлым, полным насилия и зла. Он пытается быть полезным — не только через свою работу, но и вне ее. Однажды, заступившись за девушку-подростка, он переходит дорогу криминальному авторитету, схватка с которым становится неизбежна.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ПСРежиссёр
Пол
Солет
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ГФАктёр
Гленн
Флешлер
- РМАктёр
Ричи
Мерритт
- ЧДАктриса
Чандлер
ДюПонт
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- МУАктриса
Мишель
Уилсон
- ДБАктёр
Джон
Бьянко
- ГСАктёр
Герард
Сорберо
- АКАктёр
Алекс
Коррадо
- ПССценарист
Пол
Солет
- Сценарист
Эдриан
Броуди
- ДЖПродюсер
Джордан
Жак Абубуль
- Продюсер
Эдриан
Броуди
- ПСПродюсер
Пол
Солет
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Антон
Кобылко
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ЛБХудожница
Лили
Боллз
- МБХудожник
Майкл
Бевинс
- АПМонтажёр
Арндт-Вульф
Пемёллер
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- Композитор
Эдриан
Броуди