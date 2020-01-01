Одинокий волк (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мрачный мусорщик пытается смириться со своим прошлым, полным насилия и зла. Он пытается быть полезным — не только через свою работу, но и вне ее. Однажды, заступившись за девушку-подростка, он переходит дорогу криминальному авторитету, схватка с которым становится неизбежна.



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