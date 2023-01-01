Один дома 3 (фильм, 1997) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Трое мужчин и женщина купили украденную для них новейшую микросхему, способную нейтрализовать всю систему противокосмической обороны. Положили ее в игрушечную машину, ее — в пакет с надписью «Parisian». В аэропорту обнаружилось, что в пакете игрушки нет, а вокруг ходят люди точно с такими же пакетами. Стали искать. В результате поисков пришлось лететь за пакетом в Чикаго. Самые догадливые зрители уже, наверное, догадались, в чей дом привезла пожилая дама пакет с игрушкой. Ну, конечно же, туда, где живет маленький милый мальчик. Все знакомо? Да, только на этот раз вместо незадачливых бедолаг-неудачников против мальчугана, заболевшего ветрянкой и оставшегося дома, выступают настоящие профессионалы, люди очень и очень опасные. А другие серьезные люди, у которых микросхема пропала, тоже сидеть без дела не намерены.
Один дома 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- АДАктёр
Алекс
Д. Линц
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- РКАктриса
Риа
Килстедт
- ЛфАктёр
Ленни
фон Долен
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- ХМАктриса
Хэвиленд
Моррис
- ККАктёр
Кевин
Килнер
- МСАктриса
Мэриэн
Селдес
- ССАктёр
Сет
Смит
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ХАПродюсер
Хилтон
А. Грин
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- ГПАктёр дубляжа
Георгий
Пяткин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ДЛХудожница
Джоди
Линн Тиллен
- МКМонтажёр
Малкольм
Кэмпбелл
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ХМОператор
Хулио
Макат
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит