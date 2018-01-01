Wink
Фильмы
Одержимость
Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»

Режиссёры

Стив Шилл

Steve Shill
Режиссёр

Актёры

Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрDerek
Бейонсе

Beyoncé
АктрисаSharon (в титрах: Beyoncé Knowles)
Эли Лартер

Ali Larter
АктрисаLisa
Джерри О’Коннелл

Jerry O'Connell
АктёрBen
Бонни Перлман

Bonnie Perlman
АктрисаMarge
Кристин Лати

Christine Lahti
АктрисаReese
Нэйтан Майерс

Nathan Myers
Актёр
Николас Майерс

Nicolas Myers
Актёр
Мэттью Хэмпфри

Matthew Humphreys
АктёрPatrick
Скаут Тэйлор-Комптон

Scout Taylor-Compton
АктрисаSamantha

Сценаристы

Дэвид Локери

David Loughery
Сценарист

Продюсеры

Уильям Пэкер

Will Packer
Продюсер
Бейонсе

Beyoncé
Продюсер
Гленн С. Гейнор

Glenn S. Gainor
Продюсер

Художники

Майя Либерман

Maya Lieberman
Художница

Монтажёры

Пол Сейдор

Paul Seydor
Монтажёр

Операторы

Кен Сенг

Ken Seng
Оператор

Композиторы

Джеймс Дули

James Dooley
Композитор