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Одержимость

Одержимость (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Obsessed
Триллер, Мелодрама103 мин18+

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О фильме

Преуспевающий финансовый менеджер - акула бизнеса и обладатель сногсшибательной жены-красотки - вдруг становится объектом непреодолимой страсти новой работницы фирмы. Баловню судьбы импонирует интригующий и бурный поворот событий, пока офисный флирт не превращается в террор, ставящий под угрозу всю его жизнь!

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»