Одержимость (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Obsessed
Триллер, Мелодрама103 мин18+
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О фильме
Преуспевающий финансовый менеджер - акула бизнеса и обладатель сногсшибательной жены-красотки - вдруг становится объектом непреодолимой страсти новой работницы фирмы. Баловню судьбы импонирует интригующий и бурный поворот событий, пока офисный флирт не превращается в террор, ставящий под угрозу всю его жизнь!
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Актёр
Идрис
Эльба
- БАктриса
Бейонсе
- Актриса
Эли
Лартер
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- БПАктриса
Бонни
Перлман
- КЛАктриса
Кристин
Лати
- НМАктёр
Нэйтан
Майерс
- НМАктёр
Николас
Майерс
- МХАктёр
Мэттью
Хэмпфри
- СТАктриса
Скаут
Тэйлор-Комптон
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- УППродюсер
Уильям
Пэкер
- БПродюсер
Бейонсе
- ГСПродюсер
Гленн
С. Гейнор
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- КСОператор
Кен
Сенг
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули