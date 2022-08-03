Преуспевающий финансовый менеджер - акула бизнеса и обладатель сногсшибательной жены-красотки - вдруг становится объектом непреодолимой страсти новой работницы фирмы. Баловню судьбы импонирует интригующий и бурный поворот событий, пока офисный флирт не превращается в террор, ставящий под угрозу всю его жизнь!



