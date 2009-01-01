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Одержимость

Одержимость (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Obsessed
Триллеры103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Преуспевающий финансовый менеджер - акула бизнеса и обладатель сногсшибательной жены-красотки - вдруг становится объектом непреодолимой страсти новой работницы фирмы. Баловню судьбы импонирует интригующий и бурный поворот событий, пока офисный флирт не превращается в террор, ставящий под угрозу всю его жизнь!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»

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