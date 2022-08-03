Одержимость Эммы Эванс
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Одержимость Эммы Эванс

Одержимость Эммы Эванс (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.72010, La posesión de Emma Evans
Ужасы, Триллер96 мин18+

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О фильме

Старшеклассница Эмили Эванс в пылу ссоры желает смерти матери, которая не пускает гулящую дочь на очередную тусовку. После импровизированного спиритического сеанса на вечеринке у Эммы появляется паранормальная способность убеждать окружающих свести счеты с жизнью. Поможет ли экзорцист?

Страна
Испания, Мексика
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость Эммы Эванс»