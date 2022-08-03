Одержимость Эммы Эванс (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.72010, La posesión de Emma Evans
Ужасы, Триллер96 мин18+
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О фильме
Старшеклассница Эмили Эванс в пылу ссоры желает смерти матери, которая не пускает гулящую дочь на очередную тусовку. После импровизированного спиритического сеанса на вечеринке у Эммы появляется паранормальная способность убеждать окружающих свести счеты с жизнью. Поможет ли экзорцист?
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МКРежиссёр
Мануэль
Карбальо
- СВАктриса
Софи
Вавасо
- СБАктёр
Стивен
Биллингтон
- РФАктёр
Ричард
Феликс
- ДСАктриса
Джо-Энн
Стокхэм
- ЛЭАктёр
Лассаро
Э. Оэртли Ортис
- ИФАктриса
Исамайя
Френч
- ТБАктёр
Томми
Бастоу
- ЭРАктриса
Эмма
Рейнольдс
- ДБАктёр
Даг
Брэдли
- БПАктёр
Брендан
Прайс
- ДМСценарист
Давид
Муньос
- ХФПродюсер
Хулио
Фернандес
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- СФПродюсер
Сандра
Фернандес
- КППродюсер
Карла
Перес де Альбенис
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- ХГОператор
Хавьер
Г. Сальмонес