Одержимость Эммы Эванс (фильм, 2010) смотреть онлайн

Старшеклассница Эмили Эванс в пылу ссоры желает смерти матери, которая не пускает гулящую дочь на очередную тусовку. После импровизированного спиритического сеанса на вечеринке у Эммы появляется паранормальная способность убеждать окружающих свести счеты с жизнью. Поможет ли экзорцист?

