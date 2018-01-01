Wink
Фильмы
Одержимость Эммы Эванс
Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость Эммы Эванс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость Эммы Эванс»

Режиссёры

Мануэль Карбальо

Мануэль Карбальо

Manuel Carballo
Режиссёр

Актёры

Софи Вавасо

Софи Вавасо

Sophie Vavasseur
АктрисаEmma
Стивен Биллингтон

Стивен Биллингтон

Stephen Billington
АктёрChristopher
Ричард Феликс

Ричард Феликс

Richard Felix
АктёрJohn
Джо-Энн Стокхэм

Джо-Энн Стокхэм

Jo-Anne Stockham
АктрисаLucy
Лассаро Э. Оэртли Ортис

Лассаро Э. Оэртли Ортис

Lazzaro E. Oertli Ortiz
АктёрMark
Исамайя Френч

Исамайя Френч

Isamaya Ffrench
АктрисаRose
Томми Бастоу

Томми Бастоу

Tommy Bastow
АктёрAlex
Эмма Рейнольдс

Эмма Рейнольдс

Emma Reynolds
АктрисаSarah
Даг Брэдли

Даг Брэдли

Doug Bradley
АктёрPadre Ennis (в титрах: Douglas Bradley)
Брендан Прайс

Брендан Прайс

Brendan Price
АктёрBrian

Сценаристы

Давид Муньос

Давид Муньос

David Muñoz
Сценарист

Продюсеры

Хулио Фернандес

Хулио Фернандес

Julio Fernández
Продюсер
Карлос Фернандес

Карлос Фернандес

Carlos Fernández
Продюсер
Сандра Фернандес

Сандра Фернандес

Sandra Fernández
Продюсер
Карла Перес де Альбенис

Карла Перес де Альбенис

Carla Pérez de Albéniz
Продюсер

Монтажёры

Гильермо де ла Каль

Гильермо де ла Каль

Guillermo de la Cal
Монтажёр

Операторы

Хавьер Г. Сальмонес

Хавьер Г. Сальмонес

Javier G. Salmones
Оператор