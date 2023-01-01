Очень плохая семейка
Wink
Фильмы
Очень плохая семейка
7.12023, The Estate
Комедии92 мин18+

Очень плохая семейка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Черная комедия о борьбе за наследство между родственниками с Тони Колетт, Кэтлин Тернер и Дэвидом Духовны. Мэйси и Саванна – родные сестры и деловые партнерши, но их совместный бизнес находится на грани разорения. Как вдруг женщины узнают, что их богатая тетя Хильда больна неизлечимой формой рака. Мэйси и Саванна решают навестить тетушку в надежде, что впечатленная заботой любящих племянниц Хильда отпишет им солидную часть своего состояния. Вот только на месте выясняется, что у кузенов сестер ровно такие же планы. Куда заведет родственников борьба за благосклонность богатой тетушки, можно увидеть, если смотреть фильм «Очень плохая семейка» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохая семейка»

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