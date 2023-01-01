Очень плохая семейка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Черная комедия о борьбе за наследство между родственниками с Тони Колетт, Кэтлин Тернер и Дэвидом Духовны. Мэйси и Саванна – родные сестры и деловые партнерши, но их совместный бизнес находится на грани разорения. Как вдруг женщины узнают, что их богатая тетя Хильда больна неизлечимой формой рака. Мэйси и Саванна решают навестить тетушку в надежде, что впечатленная заботой любящих племянниц Хильда отпишет им солидную часть своего состояния. Вот только на месте выясняется, что у кузенов сестер ровно такие же планы. Куда заведет родственников борьба за благосклонность богатой тетушки, можно увидеть, если смотреть фильм «Очень плохая семейка» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- Актёр
Рон
Ливингстон
- КМАктриса
Кейла
Монтерросо Мейя
- ДВАктёр
Дэнни
Винсон
- ГГАктёр
Гичи
Гамба
- ПФАктриса
Патриша
Френч
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс