Обратная связь (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение новогоднего хита, рассорившего не одну пару. У ремейка итальянских «Идеальных незнакомцев» появился сиквел и на этот раз без готового первоисточника. Придумывать, чем занять компанию взрослых людей, «Квартету И» пришлось самостоятельно. Когда эта великолепная семерка собиралась в прошлый раз, они договорились отвечать на звонки по громкой связи, а сообщения читать вслух. И эта идея чуть не стоила им многолетней дружбы. В этот раз компания собирается под Новый год. У них в планах очередная рискованная игра. Каждый должен написать пожелание присутствующим, начинающиеся со слов «Пожалуйста, никогда больше не...». Очевидно, ничего хорошего такая игра не предвещает.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актёр
Леонид
Барац
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Александр
Демидов
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Леонид
Барац
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Леонид
Барац
- Продюсер
Лариса
Блажко
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- Оператор
Юрий
Коробейников
- Композитор
Евгений
Бархатов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев