Обратная связь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение новогоднего хита, рассорившего не одну пару. У ремейка итальянских «Идеальных незнакомцев» появился сиквел и на этот раз без готового первоисточника. Придумывать, чем занять компанию взрослых людей, «Квартету И» пришлось самостоятельно. Когда эта великолепная семерка собиралась в прошлый раз, они договорились отвечать на звонки по громкой связи, а сообщения читать вслух. И эта идея чуть не стоила им многолетней дружбы. В этот раз компания собирается под Новый год. У них в планах очередная рискованная игра. Каждый должен написать пожелание присутствующим, начинающиеся со слов «Пожалуйста, никогда больше не...». Очевидно, ничего хорошего такая игра не предвещает.



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