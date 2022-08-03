Оборотень: зверь среди нас (фильм, 2012) смотреть онлайн

Деревушка девятнадцатого века. Молодой человек, изучающий врачебное дело под руководством местного доктора, решает вступить в ряды охотников за оборотнями, когда жители деревни начинают гибнуть один за другим от лап неведомого зверя. Кто он, этот монстр? Один из жителей деревни или нечто совершенно неведомое? Человек днем, чудовище ночью.

