Оборотень: зверь среди нас
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Оборотень: зверь среди нас

Оборотень: зверь среди нас (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.62012, Werewolf: The Beast Among Us
Ужасы, Фэнтези89 мин18+

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О фильме

Деревушка девятнадцатого века. Молодой человек, изучающий врачебное дело под руководством местного доктора, решает вступить в ряды охотников за оборотнями, когда жители деревни начинают гибнуть один за другим от лап неведомого зверя. Кто он, этот монстр? Один из жителей деревни или нечто совершенно неведомое? Человек днем, чудовище ночью.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень: зверь среди нас»