Оборотень: зверь среди нас (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.62012, Werewolf: The Beast Among Us
Ужасы, Фэнтези89 мин18+
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О фильме
Деревушка девятнадцатого века. Молодой человек, изучающий врачебное дело под руководством местного доктора, решает вступить в ряды охотников за оборотнями, когда жители деревни начинают гибнуть один за другим от лап неведомого зверя. Кто он, этот монстр? Один из жителей деревни или нечто совершенно неведомое? Человек днем, чудовище ночью.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЛМРежиссёр
Луи
Морно
- ЭКАктёр
Эд
Куинн
- Актёр
Стивен
Ри
- РДАктриса
Рэйчел
ДиПилло
- АКАктёр
Адам
Кроусделл
- АУАктриса
Ана
Улару
- ФПАктёр
Флорин
Пьерсик мл.
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- НПАктриса
Ниа
Пиплз
- РЯАктёр
Раду
Якобан
- ККСценарист
Кэтрин
Киран
- ЛМСценарист
Луи
Морно
- МТСценарист
Майкл
Табб
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- АТПродюсер
Альберт
Т. Дикерсон III
- ГХПродюсер
Грег
Холстейн
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МДХудожник
Михай
Доробанту
- МДМонтажёр
Майк
Джексон
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер