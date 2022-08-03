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Обмен (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.52017, Обмен
Фантастика, Короткометражка13 мин18+

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О фильме

Заключение сделки о передаче прав на собственность открывает всe новые и новые подробности правил и законов общества в совсем недалеком будущем. Ставки высоки как никогда. Статус — всe. Любовь — ничто.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.9 IMDb