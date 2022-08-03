Обмен (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.52017, Обмен
Фантастика, Короткометражка13 мин18+
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О фильме
Заключение сделки о передаче прав на собственность открывает всe новые и новые подробности правил и законов общества в совсем недалеком будущем. Ставки высоки как никогда. Статус — всe. Любовь — ничто.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Короткометражка
КачествоFull HD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
5.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Денис
Симачёв
- Актёр
Ян
Цапник
- ОДАктриса
Ольга
Дыховичная
- Актёр
Алексей
Чадов
- ЕМАктриса
Евгения
Манджиева
- ИЛСценарист
Ирис
Лебедева
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- АМСценарист
Андрей
Мигачев
- ИЛПродюсер
Ирис
Лебедева
- МЛПродюсер
Максим
Лебедев
- ДСХудожник
Денис
Симачёв
- СЛХудожник
Сергей
Лукашевич
- АФМонтажёр
Андрей
Филиппов
- МООператор
Максим
Осадчий
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин