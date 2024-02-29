Нулевой контакт
Wink
Фильмы
Нулевой контакт
6.42022, Zero Contact
Триллер91 мин18+
Сын эксцентричного миллионера должен предотвратить глобальную катастрофу с помощью ИИ. Скринлайф-триллер с Энтони Хопкинсом

Этот фильм пока недоступен

Нулевой контакт (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Недавно умерший миллионер призывает своих доверенных людей запустить программу, которая может уничтожить или спасти мир. Экспериментальный триллер с Энтони Хопкинсом, снятый через видеоконференцию в Zoom.

Финли Харт, гениальный основатель знаменитой технологической корпорации, внезапно умирает. Чуть позже его взрослый сын Сэм, с которым отец практически не общался, получает посылку. Там он находит инструкции, как подключиться к онлайн-конференции, где участвуют еще четыре приближенных к Харту человека. Все пятеро должны восстановить программу, ставшую делом всей жизни миллионера. Если этого не сделать, может случиться глобальная катастрофа. Однако перезапуск пространственно-временного континуума, который за этим последует, тоже кажется собеседникам опасным. Как бы то ни было, решение нужно принимать срочно, а за участниками конференции начинается охота.

Чем закончатся переговоры, вы узнаете из триллера «Нулевой контакт» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нулевой контакт»