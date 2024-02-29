Этот фильм пока недоступен
Нулевой контакт (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Недавно умерший миллионер призывает своих доверенных людей запустить программу, которая может уничтожить или спасти мир. Экспериментальный триллер с Энтони Хопкинсом, снятый через видеоконференцию в Zoom.
Финли Харт, гениальный основатель знаменитой технологической корпорации, внезапно умирает. Чуть позже его взрослый сын Сэм, с которым отец практически не общался, получает посылку. Там он находит инструкции, как подключиться к онлайн-конференции, где участвуют еще четыре приближенных к Харту человека. Все пятеро должны восстановить программу, ставшую делом всей жизни миллионера. Если этого не сделать, может случиться глобальная катастрофа. Однако перезапуск пространственно-временного континуума, который за этим последует, тоже кажется собеседникам опасным. Как бы то ни было, решение нужно принимать срочно, а за участниками конференции начинается охота.
- РДРежиссёр
Рик
Дагдэйл
- КБАктёр
Крис
Брошу
- АПАктёр
Алекс
Паунович
- Актриса
Вероника
Феррес
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- МСАктёр
Мартин
Стенмарк
- ТКАктёр
Т.Дж.
Каяма
- ЛКАктриса
Лилли
Круг
- ДСАктёр
Джеймс
С. Бёрнс
- ДБАктёр
Дэвид
Битти
- АКАктриса
Анджелла
Костич
- ККСценарист
Кэм
Кэннон
- ПТПродюсер
Питер
Тумазис
- ДЭПродюсер
Джим
Эгнью
- ККПродюсер
Кэм
Кэннон
- АБПродюсер
А.
Брент Карлсон
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ХКМонтажёр
Хокан
Карлссон
- АНКомпозитор
Андерс
Ниска