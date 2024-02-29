Нулевой контакт (фильм, 2022) смотреть онлайн

Недавно умерший миллионер призывает своих доверенных людей запустить программу, которая может уничтожить или спасти мир. Экспериментальный триллер с Энтони Хопкинсом, снятый через видеоконференцию в Zoom.



Финли Харт, гениальный основатель знаменитой технологической корпорации, внезапно умирает. Чуть позже его взрослый сын Сэм, с которым отец практически не общался, получает посылку. Там он находит инструкции, как подключиться к онлайн-конференции, где участвуют еще четыре приближенных к Харту человека. Все пятеро должны восстановить программу, ставшую делом всей жизни миллионера. Если этого не сделать, может случиться глобальная катастрофа. Однако перезапуск пространственно-временного континуума, который за этим последует, тоже кажется собеседникам опасным. Как бы то ни было, решение нужно принимать срочно, а за участниками конференции начинается охота.



Чем закончатся переговоры, вы узнаете из триллера «Нулевой контакт» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

