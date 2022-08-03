Натали терпеть не может романтические комедии, считая их глупыми и лживыми. Но однажды она сильно ударяется головой и приходит в себя в мире, где всe напоминает ненавистный ромком: всe вокруг ванильно-розовое, а любые предметы складываются в форму сердечка. Что станет с нашей Натали?

