Ну разве не романтично? (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Isn't It Romantic
Мюзикл, Мелодрама84 мин18+
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О фильме
Натали терпеть не может романтические комедии, считая их глупыми и лживыми. Но однажды она сильно ударяется головой и приходит в себя в мире, где всe напоминает ненавистный ромком: всe вокруг ванильно-розовое, а любые предметы складываются в форму сердечка. Что станет с нашей Натали?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТШРежиссёр
Тодд
Штраус-Шульсон
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- Актриса
Бетти
Гилпин
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- ДОАктёр
Джей
Оакерсон
- РРАктёр
Рао
Рампилла
- Сценарист
Дэна
Фокс
- ЭКСценарист
Эрин
Кардильо
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- СДОператор
Саймон
Дагган
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни