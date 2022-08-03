Ну разве не романтично?
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Ну разве не романтично?

Ну разве не романтично? (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Isn't It Romantic
Мюзикл, Мелодрама84 мин18+

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О фильме

Натали терпеть не может романтические комедии, считая их глупыми и лживыми. Но однажды она сильно ударяется головой и приходит в себя в мире, где всe напоминает ненавистный ромком: всe вокруг ванильно-розовое, а любые предметы складываются в форму сердечка. Что станет с нашей Натали?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ну разве не романтично?»