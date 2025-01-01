Новичок (фильм, 2025) смотреть онлайн

Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специально�е обучение.



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