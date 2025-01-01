Новичок (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Amateur
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специально�е обучение.
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Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- НМАктёр
Ник
Миллс
- КСАктриса
Кейт
Самптер
- Актёр
Рами
Малек
- ДМАктёр
Дэвид
Миллс
- Актёр
Адриан
Мартинес
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ИМАктёр
Ивэн
Милтон
- Актёр
Джон
Бернтал
- ТГАктриса
Тиффани
Грэй
- РБАктриса
Рэйчел
Броснахэн
- КНСценарист
Кен
Нолан
- ГССценарист
Гэри
Спинелли
- РЛСценарист
Роберт
Литтел
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ХППродюсер
Хатч
Паркер
- МДХудожница
Мария
Джуркович
- СФХудожница
Софи
Филлипс
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман