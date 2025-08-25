Новичок (фильм, 1990) смотреть онлайн

Боевик «Новичок» — фильм Клинта Иствуда о напарниках, которых свела судьба на опасной работе.



Опытный, но не слишком удачливый в карьере детектив Ник Пуловски расследует дело о банде угонщиков автомобилей. После того, как во время перестрелки погибает напарник Ника, его новым партнером становится молодой коп Дэвид Акерман. Их товарищество с самого начала складывается непросто: Ника раздражает неопытность Дэвида, а тот старается доказать, что способен быть настоящим полицейским. Тем не менее вместе они выходят на след банды, возглавляемой жестоким Стромом, но во время расследования Пуловски похищают. Чтобы спасти напарника, Дэвид должен перестать быть «новичком».



Динамичные погони, перестрелки и фирменный иствудовский юмор — бадди-муви о полицейских превращает в зрелищный криминальный боевик. Смотреть фильм «Новичок» стоит тем, кто любит кино конца 1980-х и начала 1990-х годов.

