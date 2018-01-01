Wink
Фильмы
Новая эра Z
Актёры и съёмочная группа фильма «Новая эра Z»

Режиссёры

Колм МакКарти

Colm McCarthy
Режиссёр

Актёры

Сенниа Нануа

Sennia Nanua
АктрисаMelanie
Фисайо Акинаде

Fisayo Akinade
АктёрKieran Gallagher
Доминик Типпер

Dominique Tipper
АктрисаDevani
Пэдди Консидайн

Paddy Considine
АктёрSgt Eddie Parks
Анамария Маринка

Anamaria Marinca
АктрисаDr. Jean Selkirk
Джемма Артертон

Gemma Arterton
АктрисаHelen Justineau
Энтони Уэльс

Anthony Welsh
АктёрDillon
Гленн Клоуз

Glenn Close
АктрисаDr. Caroline Caldwell
Грэйс МакГи

Grace McGee
АктрисаAnne

Сценаристы

Майк Кэри

Mike Carey
Сценарист

Продюсеры

Энгус Ламонт

Angus Lamont
Продюсер
Лиззи Франке

Lizzie Francke
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Соколова

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа