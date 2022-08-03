Новая эра Z (фильм, 2016) смотреть онлайн

Мрачный триллер «Новая эра Z» — фильм 2016 года, который неожиданно переосмысливает тему зомби-апокалипсиса. В основу картины режиссера Колма Маккарти лег одноименный роман Майка Кэри.



Эпидемия, вызванная паразитическим грибком, превратила большую часть населения планеты в быстрых, но лишенных разума зомби, которых называют голодными. Впрочем, далеко не все зараженные потеряли рассудок — Мелани и еще нескольким детям удалось сохранить интеллект и способность чувствовать. Ученые пытаются понять их феномен, надеясь, что это поможет создать вакцину. Но военная база, на которой держат детей-зомби, подвергается нападению голодных, и Мелани, ее учительница Хелен и еще несколько уцелевших вынуждены отправиться в путешествие по разрушенной Британии



Фильм «Новая эра Z» понравится зрителям, которые ищут не просто триллер, а умное и эмоциональное кино о выживании, морали и цене эволюции. Картина задает зрителям сложный вопрос: что важнее — спасение человечества или рождение нового вида людей?

