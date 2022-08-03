Новая эра Z (фильм, 2016) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мрачный триллер «Новая эра Z» — фильм 2016 года, который неожиданно переосмысливает тему зомби-апокалипсиса. В основу картины режиссера Колма Маккарти лег одноименный роман Майка Кэри.
Эпидемия, вызванная паразитическим грибком, превратила большую часть населения планеты в быстрых, но лишенных разума зомби, которых называют голодными. Впрочем, далеко не все зараженные потеряли рассудок — Мелани и еще нескольким детям удалось сохранить интеллект и способность чувствовать. Ученые пытаются понять их феномен, надеясь, что это поможет создать вакцину. Но военная база, на которой держат детей-зомби, подвергается нападению голодных, и Мелани, ее учительница Хелен и еще несколько уцелевших вынуждены отправиться в путешествие по разрушенной Британии
Фильм «Новая эра Z» понравится зрителям, которые ищут не просто триллер, а умное и эмоциональное кино о выживании, морали и цене эволюции. Картина задает зрителям сложный вопрос: что важнее — спасение человечества или рождение нового вида людей?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрУжасы
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- СНАктриса
Сенниа
Нануа
- ФААктёр
Фисайо
Акинаде
- ДТАктриса
Доминик
Типпер
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- АМАктриса
Анамария
Маринка
- Актриса
Джемма
Артертон
- ЭУАктёр
Энтони
Уэльс
- Актриса
Гленн
Клоуз
- ГМАктриса
Грэйс
МакГи
- МКСценарист
Майк
Кэри
- ЭЛПродюсер
Энгус
Ламонт
- Продюсер
Лиззи
Франке
- МСАктриса дубляжа
Мария
Соколова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова