Носферату. Ужас ночи (фильм, 2010) смотреть онлайн

Первый российский мультфильм в жанре "треш". Любителям таких картин, как "Маленький магазинчик ужасов" и "Кра! Морской монстр" приглянется этот оригинальный мультфильм про Дракулу и его подмастерье. Молодой клерк Джонатан отправляется за тридевять земель, в страну Трансильванию, где, как известно по сказкам и фильмам обитают оборотни, вампиры и мрачный граф Дракула.Только вот дело в том, что за тысячу столетий граф заскучал и впал в депрессию. Он мечтает развеяться в большом городе и выпить кровь у всех женщин мира. Подчинив себе Джонатана, Дракула на первом в мире самолете отправляется в Лондон...

