Ночные сады (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Социальная драма, участвовавшая в конкурсе Берлинского кинофестиваля, о девушке, которая переживает травму после похищения в детстве. Одну из второстепенных ролей сыграл Джон Малкович. В 8 лет Лесли обманом забрали от родителей и убедили, что семья девочки больше не хочет ее видеть. Спустя годы издевательств ее вместе с Донни, еще одной жертвой похитителей, выбрасывают на улицу. Теперь им не на кого положиться, кроме как на себя. К тому же, оба они попадают под влияние местного сутенера, пока Лесли не решается обратиться за помощью. Смотрите фильм 2008 года «Ночные сады» онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэмиэн
Харрис
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- ИРАктёр
Ивэн
Росс
- РСАктриса
Райан
Симпкинс
- ЖСАктёр
Жермен
Скутер Смит
- Актёр
Том
Арнольд
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Шайло
Фернандес
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- Актёр
Эван
Питерс
- ДХСценарист
Дэмиэн
Харрис
- ДАПродюсер
Джеймс
Аллен Брэдли
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- ДДПродюсер
Джо
Дэйн
- РМХудожница
Рона
Мейерс