Ночные сады (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Социальная драма, участвовавшая в конкурсе Берлинского кинофестиваля, о девушке, которая переживает травму после похищения в детстве. Одну из второстепенных ролей сыграл Джон Малкович. В 8 лет Лесли обманом забрали от родителей и убедили, что семья девочки больше не хочет ее видеть. Спустя годы издевательств ее вместе с Донни, еще одной жертвой похитителей, выбрасывают на улицу. Теперь им не на кого положиться, кроме как на себя. К тому же, оба они попадают под влияние местного сутенера, пока Лесли не решается обратиться за помощью. Смотрите фильм 2008 года «Ночные сады» онлайн в видеосервисе Wink.



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