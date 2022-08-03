Ночной рейс (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Red Eye
Триллер81 мин18+
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О фильме
Два незнакомых человека. Случайная встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… А в итоге рейс прибудет вовремя, но без одного пассажира. Лиза Ризерт всегда боялась летать, но это ничто по сравнению с тем, что ей предстоит пережить. Еe симпатичный сосед оказывается хладнокровным злодеем...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Брайан
Кокс
- ЛДАктриса
Лаура
Джонсон
- МКАктёр
Макс
Кэш
- Актриса
Джейма
Мейс
- Актриса
Анджела
Пэтон
- Актриса
Сьюзи
Плэксон
- ДСАктёр
Джек
Скалия
- ТПАктриса
Терри
Пресс
- КЭСценарист
Карл
Эллсуорт
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ММПродюсер
Марианн
Маддалена
- Продюсер
Бонни
Кертис
- ДЛПродюсер
Джим
Лемли
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами