Ночной рейс (фильм, 2005) смотреть онлайн

Два незнакомых человека. Случайная встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… А в итоге рейс прибудет вовремя, но без одного пассажира. Лиза Ризерт всегда боялась летать, но это ничто по сравнению с тем, что ей предстоит пережить. Еe симпатичный сосед оказывается хладнокровным злодеем...

