Ночной рейс
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Ночной рейс

Ночной рейс (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Red Eye
Триллер81 мин18+

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О фильме

Два незнакомых человека. Случайная встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… А в итоге рейс прибудет вовремя, но без одного пассажира. Лиза Ризерт всегда боялась летать, но это ничто по сравнению с тем, что ей предстоит пережить. Еe симпатичный сосед оказывается хладнокровным злодеем...

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной рейс»