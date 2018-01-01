Wink
Ночной поезд до Лиссабона
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной поезд до Лиссабона»

Режиссёры

Билле Аугуст

Bille August
Режиссёр

Актёры

Джереми Айронс

Jeremy Irons
АктёрRaimund Gregorius
Мелани Лоран

Mélanie Laurent
АктрисаYoung Estefânia
Джек Хьюстон

Jack Huston
АктёрAmadeu
Мартина Гедек

Martina Gedeck
АктрисаMariana
Лена Олин

Lena Olin
АктрисаOlder Estefânia
Аугуст Диль

August Diehl
АктёрYoung Jorge O'Kelly
Бруно Ганц

Bruno Ganz
АктёрOlder Jorge O'Kelly
Кристофер Ли

Christopher Lee
АктёрFather Bartolomeu
Шарлотта Рэмплинг

Charlotte Rampling
АктрисаOlder Adriana
Том Кортни

Tom Courtenay
АктёрOlder João Eça

Сценаристы

Грег Латтер

Greg Latter
Сценарист
Паскаль Мерсье

Pascal Mercier
Сценарист

Продюсеры

Петер Райхенбах

Peter Reichenbach
Продюсер

Композиторы

Аннетта Фокс

Annette Focks
Композитор