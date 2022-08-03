Ночное дежурство
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Ночное дежурство

Ночное дежурство (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.31997, Nightwatch
Ужасы, Триллер101 мин18+

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О фильме

Как часто бывает в жизни, все началось с невинного желания заработать. Молодой студент права по имени Мартин устроился ночным сторожем в больницу. Он был совершенно уверен, что нашел «непыльную» работу, где никто не будет его отвлекать и не станет мешать готовиться к занятиям. Но Мартин жутко ошибся...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночное дежурство»