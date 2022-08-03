Как часто бывает в жизни, все началось с невинного желания заработать. Молодой студент права по имени Мартин устроился ночным сторожем в больницу. Он был совершенно уверен, что нашел «непыльную» работу, где никто не будет его отвлекать и не станет мешать готовиться к занятиям. Но Мартин жутко ошибся...

