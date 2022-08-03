Ночное дежурство (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.31997, Nightwatch
Ужасы, Триллер101 мин18+
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О фильме
Как часто бывает в жизни, все началось с невинного желания заработать. Молодой студент права по имени Мартин устроился ночным сторожем в больницу. Он был совершенно уверен, что нашел «непыльную» работу, где никто не будет его отвлекать и не станет мешать готовиться к занятиям. Но Мартин жутко ошибся...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УБРежиссёр
Уле
Борнедаль
- АЭАктриса
Аней
Эванс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Ник
Нолти
- ЭААктёр
Эрик
Андерсон
- Актёр
Джош
Бролин
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- ЛЧАктёр
Лонни
Чэпмен
- СБАктёр
Скотт
Баркхолдер
- Актёр
Брэд
Дуриф
- УБСценарист
Уле
Борнедаль
- Сценарист
Стивен
Содерберг
- МОПродюсер
Михаэль
Обель
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- АШХудожник
Адам
Шер
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- СММонтажёр
Салли
Менке
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек