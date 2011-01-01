Ночь страха (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, Fright Night
Ужасы101 мин18+
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Сюжет
Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей ученической карьеры: он популярен среди сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству поселяется Джерри. Под лживой маской Джерри скрывается кровожадный в�ампир.
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Информация
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актриса
Тони
Коллетт
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
Дэйв
Франко
- РЮАктёр
Рейд
Юинг
- УДАктёр
Уилл
Дентон
- СВАктриса
Сандра
Вергара
- МНСценарист
Марти
Ноксон
- ТХСценарист
Том
Холланд
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Гаэта
- АНАктёр дубляжа
Александр
Ноткин
- ОТАктёр дубляжа
Олег
Тилькин
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Ткаченко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- РГАктриса дубляжа
Рина
Гришина
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- Композитор
Рамин
Джавади