Ночь страха (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей ученической карьеры: он популярен среди сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству поселяется Джерри. Под лживой маской Джерри скрывается кровожадный в�ампир.



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