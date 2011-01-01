Ночь страха
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Ночь страха

Ночь страха (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.82011, Fright Night
Ужасы101 мин18+

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Сюжет

Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей ученической карьеры: он популярен среди сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству поселяется Джерри. Под лживой маской Джерри скрывается кровожадный вампир.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь страха»

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