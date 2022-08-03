7.12021, Night of the Animated Dead
Мультфильм, Ужасы67 мин18+
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Ночь анимационных мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Анимационный ремейк культового хоррора Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Брат и сестра Джонни и Барбара едут на кладбище почтить память отца. Как вдруг на них нападают мертвецы, вылезшие из своих могил. Барбаре удается сбежать и укрыться на ферме, где обосновались несколько с виду безобидных незнакомцев. Но так ли они безопасны?
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Ужасы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джейсон
Эксинн
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- ДХАктёр
Дьюли
Хилл
- КИАктриса
Кэтрин
Изабель
- ДРАктёр
Джеймс
Родэй
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- Актёр
Уилл
Сассо
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актриса
Нэнси
Трэвис
- УКАктёр
Уильям
Кэлверт
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- ДАСценарист
Джон
А. Руссо
- РФПродюсер
Роберт
Фельдман
- ККПродюсер
Кевин
Каша
- РППродюсер
Ральф
Портильо
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АААктриса дубляжа
Анна
Артамонова
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ДЭМонтажёр
Джейсон
Эксинн
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара