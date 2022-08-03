Ночь анимационных мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Анимационный ремейк культового хоррора Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Брат и сестра Джонни и Барбара едут на кладбище почтить память отца. Как вдруг на них нападают мертвецы, вылезшие из своих могил. Барбаре удается сбежать и укрыться на ферме, где обосновались несколько с виду безобидных незнакомцев. Но так ли они безопасны?

