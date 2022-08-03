Ночь анимационных мертвецов
Wink
Фильмы
Ночь анимационных мертвецов
7.12021, Night of the Animated Dead
Мультфильм, Ужасы67 мин18+

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Ночь анимационных мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Анимационный ремейк культового хоррора Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Брат и сестра Джонни и Барбара едут на кладбище почтить память отца. Как вдруг на них нападают мертвецы, вылезшие из своих могил. Барбаре удается сбежать и укрыться на ферме, где обосновались несколько с виду безобидных незнакомцев. Но так ли они безопасны?

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Ужасы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь анимационных мертвецов»