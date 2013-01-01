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Ниндзя 2

Ниндзя 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Ninja: Shadow of a Tear
Боевики, Триллеры90 мин18+

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Сюжет

Кейси Боумен, наконец, начал оседлую жизнь. Он в счастливом браке с Намико. Однажды на Кейси нападает пара отморозков. Он не придаeт этому значения, считая всe обычным грабежом. Но когда той же ночью жестоко убивают Намико, мир Кейси рушится на части...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb