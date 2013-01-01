Ниндзя 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Кейси Боумен, наконец, начал оседлую жизнь. Он в счастливом браке с Намико. Однажды на Кейси нападает пара отморозков. Он не придаeт этому значения, считая всe обычным грабежом. Но когда той же ночью жестоко убивают Намико, мир Кейси рушится на части...





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