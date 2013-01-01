Ниндзя 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, Ninja: Shadow of a Tear
Боевики, Триллеры90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Кейси Боумен, наконец, начал оседлую жизнь. Он в счастливом браке с Намико. Однажды на Кейси нападает пара отморозков. Он не придаeт этому значения, считая всe обычным грабежом. Но когда той же ночью жестоко убивают Намико, мир Кейси рушится на части...
Ниндзя 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АФРежиссёр
Айзек
Флорентайн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ККАктёр
Кейн
Косуги
- МХАктриса
Мика
Хидзии
- МВАктёр
Маркус
Вальдов
- ССАктёр
Сюн
Сугата
- Актёр
Витхая
Пансрингарм
- МБАктёр
Мукеш
Бхатт
- ТМАктёр
Тим
Ман
- ДЭАктёр
Джавед
Эль Берни
- СВАктёр
Саичиа
Вонгвирот
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайт
- МХСценарист
Майкл
Херст
- БДСценарист
Боаз
Дэвидсон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- РВОператор
Росс
В. Кларксон
- ГККомпозитор
Герард
К. Марино