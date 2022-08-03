Нина навсегда (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.32015, Nina Forever
Ужасы, Комедия94 мин18+
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О фильме
После гибели подруги Нины в автокатастрофе Роб совершает неудачную попытку самоубийства. Чтобы преодолеть горе и депрессию, он решает завязать отношения с коллегой Холли. Вроде бы, жизнь Роба налаживается, но внезапно, когда он с новой пассией занимается сексом, рядом материализуется Нина и начинает едко комментировать происходящее.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ББРежиссёр
Бен
Блейн
- КБРежиссёр
Крис
Блейн
- КБАктёр
Киэн
Бэрри
- ЭХАктриса
Эбигейл
Хардингэм
- МДАктриса
Мандип
Диллон
- КБАктриса
Кэтрин
Беннетт-Фокс
- БКАктёр
Барри
Кастаньола
- ДХАктёр
Джаван
Хирст
- ФХАктёр
Феми
Хотон
- ШВАктёр
Шон
Верей
- ФОАктриса
Фиона
О’Шонесси
- ДТАктёр
Дэннис
Тикпенни
- ББСценарист
Бен
Блейн
- КБСценарист
Крис
Блейн
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ИЛХудожница
Имоджен
Лавдей
- ББМонтажёр
Бен
Блейн
- КБМонтажёр
Крис
Блейн
- ДТКомпозитор
Дэниэл
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