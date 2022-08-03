Нина навсегда
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Нина навсегда

Нина навсегда (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.32015, Nina Forever
Ужасы, Комедия94 мин18+

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О фильме

После гибели подруги Нины в автокатастрофе Роб совершает неудачную попытку самоубийства. Чтобы преодолеть горе и депрессию, он решает завязать отношения с коллегой Холли. Вроде бы, жизнь Роба налаживается, но внезапно, когда он с новой пассией занимается сексом, рядом материализуется Нина и начинает едко комментировать происходящее.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нина навсегда»