Нина навсегда (фильм, 2015) смотреть онлайн

После гибели подруги Нины в автокатастрофе Роб совершает неудачную попытку самоубийства. Чтобы преодолеть горе и депрессию, он решает завязать отношения с коллегой Холли. Вроде бы, жизнь Роба налаживается, но внезапно, когда он с новой пассией занимается сексом, рядом материализуется Нина и начинает едко комментировать происходящее.

