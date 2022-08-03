Никки, дьявол младший (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.12000, Little Nicky
Фэнтези, Комедия86 мин12+
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О фильме
Когда подошло время Дьяволу передать ад одному из своих наследников и уйти на покой, он решил оставить власть за собой. Но тем это не понравилось, и они решают бежать на Землю, чтобы там сотворить свой ад. Оттого что дети оказались на Земле, Дьявол стал распадаться на части. Он посылает за мятежными братьями своего младшего и любимого сына Никки.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- СБРежиссёр
Стивен
Брилл
- Актёр
Адам
Сэндлер
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Рис
Иванс
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- РДАктёр
Родни
Дейнджерфилд
- Актёр
Аллен
Коверт
- ПДАктёр
Питер
Данте
- Актёр
Роберт
Шмигель
- Сценарист
Тим
Херлихи
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- СБСценарист
Стивен
Брилл
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Роберт
Симондс
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Федотов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи
- АДКомпозитор
Адам
Джереми Уильямс