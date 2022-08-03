Никки, дьявол младший (фильм, 2000) смотреть онлайн

Когда подошло время Дьяволу передать ад одному из своих наследников и уйти на покой, он решил оставить власть за собой. Но тем это не понравилось, и они решают бежать на Землю, чтобы там сотворить свой ад. Оттого что дети оказались на Земле, Дьявол стал распадаться на части. Он посылает за мятежными братьями своего младшего и любимого сына Никки.

