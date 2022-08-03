Никки, дьявол младший
Wink
Фильмы
Никки, дьявол младший

Никки, дьявол младший (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.12000, Little Nicky
Фэнтези, Комедия86 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Когда подошло время Дьяволу передать ад одному из своих наследников и уйти на покой, он решил оставить власть за собой. Но тем это не понравилось, и они решают бежать на Землю, чтобы там сотворить свой ад. Оттого что дети оказались на Земле, Дьявол стал распадаться на части. Он посылает за мятежными братьями своего младшего и любимого сына Никки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никки, дьявол младший»