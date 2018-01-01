Wink
Фильмы
Ни жив, ни мертв
Актёры и съёмочная группа фильма «Ни жив, ни мертв»

Режиссёры

Дон Майкл Пол

Дон Майкл Пол

Don Michael Paul
Режиссёр

Актёры

Стивен Сигал

Стивен Сигал

Steven Seagal
АктёрSasha Petrosevitch
Моррис Честнат

Моррис Честнат

Morris Chestnut
Актёр49er One / Donald Robert Johnson
Джа Рул

Джа Рул

Ja Rule
АктёрNicolas 'Nick' Frazier
Ниа Пиплз

Ниа Пиплз

Nia Peeples
Актриса49er Six
Тони Плана

Тони Плана

Tony Plana
АктёрWarden El Fuego
Курупт

Курупт

Kurupt
АктёрTwitch
Майкл Талиферро

Майкл Талиферро

Michael Taliferro
Актёр
Клаудия Кристиан

Клаудия Кристиан

Claudia Christian
АктрисаSpecial Agent Ellen Williams
Линда Торсон

Линда Торсон

Linda Thorson
АктрисаJudge Jane McPherson
Брюс Вайц

Брюс Вайц

Bruce Weitz
Актёр

Сценаристы

Дон Майкл Пол

Дон Майкл Пол

Don Michael Paul
Сценарист

Продюсеры

Брэндон Д. Хоган

Брэндон Д. Хоган

Brandon K. Hogan
Продюсер
Эли Самаха

Эли Самаха

Elie Samaha
Продюсер
Стивен Сигал

Стивен Сигал

Steven Seagal
Продюсер
Эндрю Стивенс

Эндрю Стивенс

Andrew Stevens
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Паршин

Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Александр Машанов

Александр Машанов

Актёр дубляжа
Борис Смолкин

Борис Смолкин

Актёр дубляжа
Геннадий Смирнов

Геннадий Смирнов

Актёр дубляжа

Художники

Андреас Ольсхаусен

Андреас Ольсхаусен

Andreas Olshausen
Художник

Монтажёры

Ваник Морадян

Ваник Морадян

Vanick Moradian
Монтажёр

Операторы

Майкл Словис

Майкл Словис

Michael Slovis
Оператор

Композиторы

Тайлер Бейтс

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор