Wink
Фильмы
Незваный гость
Актёры и съёмочная группа фильма «Незваный гость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Незваный гость»

Режиссёры

Сон Вон-пхён

Сон Вон-пхён

Son Won-pyeong
Режиссёр

Актёры

Ким Му-ёль

Ким Му-ёль

Kim Moo-yeol
АктёрSeo-jin
Сон Джи-хё

Сон Джи-хё

Song Ji-hyo
АктрисаYoo-jin
Е Су-джон

Е Су-джон

Ye Soo-jeong
АктрисаYoon-hee
Чхве Сан-хун

Чхве Сан-хун

Choi Sang-hoon
АктёрSeong-cheol
Пак Мин-ха

Пак Мин-ха

Park Min-ha
АктрисаYe-na
Хо Джун-сок

Хо Джун-сок

Heo Joon-seok
АктёрDetective Joo
Со Хи-джон

Со Хи-джон

So Hee-jeong
АктрисаJeong-im
Лим Сон-у

Лим Сон-у

Lim Seon-woo
АктрисаSoo-jeong
Чхве Ён-у

Чхве Ён-у

Choi Yeong-woo
АктёрYeong-choon
Ким Сын-би

Ким Сын-би

Kim Seung-bi
АктрисаHee-soo

Сценаристы

Сон Вон-пхён

Сон Вон-пхён

Son Won-pyeong
Сценарист

Продюсеры

Чан Вон-сок

Чан Вон-сок

Jang Won-seok
Продюсер
Пак Кён-вон

Пак Кён-вон

Park Gyeong-won
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Зачиняев

Александр Зачиняев

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Наталья Казначеева

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Станислав Стрелков

Станислав Стрелков

Актёр дубляжа
Виталия Корниенко

Виталия Корниенко

Актриса дубляжа

Монтажёры

Ким Чхан-джу

Ким Чхан-джу

Kim Chang-joo
Монтажёр

Операторы

Пэк Юн-сок

Пэк Юн-сок

Baek Yoon-seok
Оператор