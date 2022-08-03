Незабываемое приключение медвежонка Винни (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.21997, Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin
Мультфильм73 мин6+
О фильме
Винни Пух и Кристофер Робин лучшие друзья, они хотят навсегда сохранить свою дружбу и никогда не расставаться. Однако Кристофер Робин должен пойти в школу, но он так и не смог сказать об этом Пуху.
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КДРежиссёр
Карл
Джеерс
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- КСАктёр
Кен
Сэнсом
- АСАктёр
Андрэ
Стойка
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ББАктёр
Брэйди
Блум
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- ПУАктёр
Пол
Уинчелл
- ФДАктёр
Фрэнки
Дж. Джалассо
- КДСценарист
Карл
Джеерс
- КДПродюсер
Карл
Джеерс
- Продюсер
Джина
Шэй
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Баранов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- КДКомпозитор
Карл
Джонсон