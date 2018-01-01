Wink
Невидимки
Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимки»

Режиссёры

Сергей Комаров

Режиссёр

Актёры

Илья Любимов

АктёрЮра Муравьев
Екатерина Гусева

АктрисаРита Муравьева
Гоша Куценко

Актёрневидимка Гоша
Андрей Мерзликин

АктёрКлебеев
Ирина Розанова

АктрисаИнесса Владимировна
Иван Чуваткин

АктёрДима
Вера Борисенкова

Актрисабалерина
Зураб Гурцкаия

АктёрВася
Владимир Дыховичный

АктёрФедя
Петр Винс

АктёрСидоров

Сценаристы

Юрий Коротков

Сценарист
Ирина Пивоварова

Сценарист
Сергей Калужанов

Сценарист
Алексей Харитонов

Сценарист

Продюсеры

Ренат Давлетьяров

Продюсер
Александр Котелевский

Продюсер
Григорий Подземельный

Продюсер
Максим Поташников

Продюсер

Художники

Александр Осипов

Художник
Всеволод Чумаков-Миллер

Художник

Монтажёры

Дмитрий Реган

Монтажёр

Операторы

Артур Гимпель

Оператор

Композиторы

Аркадий Укупник

Композитор
Дмитрий Носков

Композитор