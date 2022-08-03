Wink
Фильмы
Невидимая женщина

Невидимая женщина (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Invisible Woman
Драма106 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм посвящен истории любви Чарльза Диккенса и молодой актрисы Эллен Тернан. Роман продолжался 13 лет. Он стал причиной разрыва писателя с семьей и толкнул Диккенса записать имя возлюбленной в завещание, тем самым обеспечив ей безбедное существование до конца жизни.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимая женщина»