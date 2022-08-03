Невидимая женщина (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Invisible Woman
Драма106 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм посвящен истории любви Чарльза Диккенса и молодой актрисы Эллен Тернан. Роман продолжался 13 лет. Он стал причиной разрыва писателя с семьей и толкнул Диккенса записать имя возлюбленной в завещание, тем самым обеспечив ей безбедное существование до конца жизни.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Том
Холландер
- ДКАктёр
Джон
Кэвэна
- ТЭАктёр
Том
Эттвуд
- СХАктриса
Сузанна
Хислоп
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ТКАктёр
Томми
Кёрсон-Смит
- ДКАктёр
Дэвид
Коллингс
- ЭМСценарист
Эби
Морган
- КТСценарист
Клер
Томалин
- ГТПродюсер
Габриэлла
Тана
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НДХудожник
Ник
Дент
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- ТЛХудожница
Татьяна
Ланд
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- РХОператор
Роб
Харди
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери