Несносная бабуля (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Jackass Presents: Bad Grandpa .5
Комедия, Документальный82 мин18+
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О фильме
Продолжение комедийного хита «Несносный дед» от команды беспредельщиков, известных миру под лейблом «Чудаки». Сборник не вошедших в основной релиз моментов, вырезанные сцены и документальная хроника.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Треймейн
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- Актёр
Джексон
Николл
- ДПАктёр
Джек
Полик
- Актёр
Спайк
Джонс
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- МДАктёр
Марлон
Дэвис
- КДАктёр
Квинтин
Дункан
- ДДАктёр
Дийонте
Джордж
- ЭЛАктёр
Энтони
Ланье
- ДРАктёр
Джозеф
Ричмонд
- Сценарист
Спайк
Джонс
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- ФБСценарист
Факс
Бар
- АССценарист
Адам
Смолл
- ДФПродюсер
Дерек
Фреда
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- Продюсер
Джефф
Треймейн
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МПМонтажёр
Мэттью
Пробст
- ДЕОператор
Дмитрий
Еляшкевич
- СШКомпозитор
Сэм
Шпигель