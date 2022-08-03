Несносная бабуля
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Несносная бабуля

Несносная бабуля (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Jackass Presents: Bad Grandpa .5
Комедия, Документальный82 мин18+

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О фильме

Продолжение комедийного хита «Несносный дед» от команды беспредельщиков, известных миру под лейблом «Чудаки». Сборник не вошедших в основной релиз моментов, вырезанные сцены и документальная хроника.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несносная бабуля»