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Непрощенные

Непрощенные (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Непрощенные
Драма, Криминал107 мин18+

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О фильме

Шестеро молодых, отчаянных, готовых на любой риск получают от хозяйки злачного заведения оригинальное и не слишком законное предложение. Поначалу не связанные друг с другом герои, волею своих лихих судеб постепенно сближаются..

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Непрощенные»