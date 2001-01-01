Непобедимый (фильм, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов отыскало в Восточной Польше человека невероятной физической силы — молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук. Изображая «истинного арийца Зигфрида», подаваемый в программках как «самый сильный человек на земле», Цише становится сенсацией в Берлине периода Веймарской республики. Но до прихода Гитлера к власти остается всего несколько месяцев... Он стал сенсацией знаменитого шоу и был убежден, что избран Богом, чтобы спасти свой народ.
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Информация
Рейтинг
- ВХРежиссёр
Вернер
Херцог
- Актёр
Тим
Рот
- ЮААктёр
Юко
Ахола
- АГАктриса
Анна
Гурари
- МРАктёр
Макс
Раабе
- ДВАктёр
Джейкоб
Вейн
- ГВАктёр
Густав-Петер
Вёлер
- УКАктёр
Удо
Кир
- ХГАктёр
Херберт
Голдер
- ГБАктёр
Гари
Барт
- РКАктриса
Ренате
Крёсснер
- ВХСценарист
Вернер
Херцог
- ГБПродюсер
Гари
Барт
- ВХПродюсер
Вернер
Херцог
- МАПродюсер
Михаэль
Андре
- ДМПродюсер
Джеймс
Митчелл
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- Монтажёр
Джо
Бини
- ПЦОператор
Петер
Цайтлингер
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер