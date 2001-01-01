Непобедимый (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов отыскало в Восточной Польше человека невероятной физической силы — молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук. Изображая «истинного арийца Зигфрида», подаваемый в программках как «самый сильный человек на земле», Цише становится сенсацией в Берлине периода Веймарской республики. Но до прихода Гитлера к власти остается всего несколько месяцев... Он стал сенсацией знаменитого шоу и был убежден, что избран Богом, чтобы спасти свой народ.



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