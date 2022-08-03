Неоновый демон (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Neon Demon
Драма, Ужасы112 мин18+
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О фильме
Провинциалка Джесси, мечтающая стать супермоделью, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без денег, чужой город, дешевый мотель), но и через нужные знакомства — к звездам. И вот это сладкое слово «слава» становится былью для юной красавицы.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Николас
Виндинг Рефн
- Актриса
Эль
Фаннинг
- КГАктёр
Карл
Глусман
- Актриса
Джена
Мэлоун
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- ЭЛАктриса
Эбби
Ли
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- Актёр
Киану
Ривз
- ЧБАктёр
Чарльз
Бэйкер
- ДКАктриса
Джейми
Клейтон
- Сценарист
Николас
Виндинг Рефн
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- НБОператор
Наташа
Брайер
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес