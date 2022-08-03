Неоновый демон (фильм, 2016) смотреть онлайн

Провинциалка Джесси, мечтающая стать супермоделью, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без денег, чужой город, дешевый мотель), но и через нужные знакомства — к звездам. И вот это сладкое слово «слава» становится былью для юной красавицы.

