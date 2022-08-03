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Неоновый демон

Неоновый демон (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Neon Demon
Драма, Ужасы112 мин18+

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О фильме

Провинциалка Джесси, мечтающая стать супермоделью, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без денег, чужой город, дешевый мотель), но и через нужные знакомства — к звездам. И вот это сладкое слово «слава» становится былью для юной красавицы.

Страна
Бельгия, США, Дания, Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неоновый демон»