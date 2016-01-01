Неоновый демон
Wink
Фильмы
Неоновый демон

Неоновый демон (фильм, 2016) смотреть онлайн

5.52016, The Neon Demon
Драмы, Ужасы112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Провинциалка Джесси, мечтающая стать супермоделью, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без денег, чужой город, дешевый мотель), но и через нужные знакомства, фотосессии, вечеринки – к звездам. И вот это сладкое слово «слава» становится былью для юной красавицы. Но за стремительный карьерный взлет придется расплатиться – конкурентки из ненависти и безумной зависти готовы на многое.

Неоновый демон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Дания, США, Франция, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неоновый демон»

Всё