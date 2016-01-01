Неоновый демон (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Провинциалка Джесси, мечтающая стать супермоделью, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без денег, чужой город, дешевый мотель), но и через нужные знакомства, фотосессии, вечеринки – к звездам. И вот это сладкое слово «слава» становится былью для юной красавицы. Но за стремительный карьерный взлет придется расплатиться – конкурентки из ненависти и безумной зависти готовы на многое.



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