Необыкновенные родители. Кларк Лазер|Женат на мамочке (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Fairly OddParents
Мультфильм, Приключения23 мин18+
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О фильме
Тимми Тeрнер — обычный 10-летний мальчик, живeт со своими родителями в провинциальном городе Димсдейл. За ним присматривает няня Вики. Всe меняется, когда Тимми узнаeт, что его рыбки Космо и Ванда в действительности феи, муж и жена, приставленные к нему в качестве волшебных покровителей. Покровители способны исполнить любое его желание.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КБРежиссёр
Кен
Брюс
- БХРежиссёр
Бутч
Хартман
- Актриса
Тара
Стронг
- СБАктриса
Сьюзан
Блэйксли
- ДНАктёр
Даран
Норрис
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДУАктёр
Джим
Уорд
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ГЛАктёр
Гари
Лерой Грэй
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ДМАктёр
Джейсон
Мэрсден
- СФСценарист
Скотт
Феллоуз
- РДСценарист
Ричард
Джайтелсон
- ФСПродюсер
Фред
Сейберт
- БХПродюсер
Бутч
Хартман
- РДПродюсер
Ричард
Джайтелсон
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ССХудожник
Стивен
Сильвер
- ББХудожник
Боб
Бойл
- ГМКомпозитор
Гай
Мун
- БХКомпозитор
Бутч
Хартман
- СМКомпозитор
Стив
Мармель